Giugno 22, 2022

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di uno spazio, noi l’abbiamo chiamato confederazione, un luogo in cui 36 Paesi, i 27 più i 9 candidati, stiano insieme e condividano lo stato di diritto e lo spirito multilaterale dell’Ue. Non riportiamo la storia all’ultimo decennio del Novecento quando per ai paesi candidati ci vollero 15 anni per entrare”. Così Enrico Letta nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi.