Ue: M5S, ‘ennesima giravolta Meloni, a Bruxelles lo promuove’

Gennaio 30, 2023

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Cambiare idea non è mai stato così facile come per Giorgia Meloni: a 100 giorni dal suo insediamento alla guida del Governo sono già innumerevoli le sue giravolte politiche. L’ultima riguarda il reddito di cittadinanza. Il suo governo infatti in Italia lo demolisce, in Europa invece addirittura lo promuove a modello per tutti gli Stati membri. Oggi infatti il Consiglio dell’Unione europea ha adottato ufficialmente la raccomandazione sul reddito minimo adeguato, un passo fondamentale per la costruzione di una Europa sociale”. Così in una nota congiunta gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara e Mario Furore.

“La posizione politica, approvata dal Ministro del Lavoro Marina Calderone del governo Meloni lo scorso 8 Dicembre durante il Consiglio EPSCO, dichiara – al paragrafo 17 – che il reddito minimo è un elemento fondamentale delle strategie per uscire dalla povertà e dall’esclusione e può fungere da stabilizzatore automatico. Mentre il paragrafo 23 addirittura prevede che il diritto a ricevere il reddito minimo debba essere illimitato e cioè senza i limiti imposti dalla Meloni nell’ultima Manovra. Inoltre, il paragrafo 21 smentisce tutta la propaganda della destra affermando che ‘non vi sono dati che indichino un impatto negativo significativo sulla probabilità di trovare un lavoro per chi percepisce il sostegno al reddito minimo’. Giorgia Meloni sia coerente con quanto approvato a Bruxelles e faccia marcia indietro del reddito di cittadinanza. Noi al Parlamento europeo lavoreremo per trasformare questa raccomandazione in una direttiva vincolante per tutti gli Stati membri. Il Movimento 5 Stelle è sempre dalla parte degli ultimi”, concludono i due europarlamentari.