Ue: M5s Europa, ‘perché Draghi non si confronta?’

17 Settembre 2024

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Il dibattito al Parlamento europeo sul rapporto Draghi si è celebrato senza Draghi. Sembra una pièce del teatro dell’assurdo ma è quello che è appena successo al Parlamento europeo dove, subito dopo il suo intervento, l’ex presidente del Consiglio ha lasciato l’aula. Ci saremmo aspettati che Draghi fosse rimasto in aula ad ascoltare gli interventi degli europarlamentari che rappresentano i cittadini. Il Parlamento europeo è da sempre un luogo di confronto e di democrazia, purtroppo però Draghi sembra non pensarla così”. Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.