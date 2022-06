Ue: Macron-Calenda, ‘Alde diventi Partito europeo’

Giugno 4, 2022

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – In una lettera indirizzata ai co-presidenti dell’Alde, Carlo Calenda, segretario di Azione, insieme al Presidente francese, Emmanuel Macron e ai Primi ministri sloveno, Robert Golob, e bulgaro, Kiril Petkov, invita l’Alde, il Partito dei liberali europei, a fondare “un unico partito politico europeo. Questa casa comune dovrebbe essere basata sulle solide basi del partito Alde e costruita con le idee fresche dei nostri movimenti politici. Il suo nome deve anche incarnare il cambiamento che vogliamo per l’Europa”.

Calenda e i leader dei partiti riformisti e democratici tra cui Gibanje Svoboda, Szymon Hołownia, Édouard Philippe, Ramona Strugariu e Dragoș Pîslaru, co-firmatari della missiva, propongono “di tenere un primo incontro a Bruxelles il 23 giugno. Questi colloqui sarebbero un’opportunità per i membri attuali e entranti di proporre nuove idee, in modo che la nostra famiglia politica diventi la prima a prepararsi per le elezioni europee del 2024”.

I leader riformisti ribadiscono l’urgenza di organizzare un Congresso entro la fine del 2022 “per delineare chiaramente ciò che ci unisce e ciò che ci distingue dai nostri concorrenti politici”.