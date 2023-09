Ue: Magi (+Europa), ‘governo fa il bullo perché in difficoltà su manovra’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “L’approccio del governo contro l’Europa e Gentiloni ricorda quello dei bulli che nascondono dietro l’atteggiamento aggressivo insicurezza e disagio. Insicurezza e disagio per la difficoltà nello scrivere la legge di bilancio, che i patrioti vorrebbero trasformare in un assalto alla diligenza per redistribuire mancette elettorali. Invece di farsi dettare la linea da Salvini e attaccare l’Ue e Gentiloni, Meloni si preoccupi di intavolare una discussione seria in Europa sul patto di Stabilità, ed eviti di fare bullismo che tanto non spaventa nessuno”. Lo afferma Riccardo Magi, segretario di +Europa.