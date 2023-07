Ue: Magi, ‘su alleanze europee maggioranza in frantumi’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Sulle alleanze in Europa, la maggioranza sta scaricando la dinamica delle sue divisioni interne su un piano europeo. Poi io mi chiedo: Le Pen no, Orban si? Eppure Orban in Ungheria ha nominato i giudici della corte costituzionale, chiuso le università, messo sotto controllo i media e chiusi alle opposizioni. Ma questo a Meloni va bene? A Tajani va bene? All’Italia va bene la violazione sistematica dello stato di diritto? Le Pen è uno spauracchio, mentre Orban è un moderato?”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, a Coffee Break su La7.