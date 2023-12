UE: Magi, ‘Ucraina in Ue miglior regalo Natale a Putin’

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “L’Ucraina non è solo una barriera di contenimento del neo imperialismo fascista della Russia di Putin. L’Ucraina non è nemmeno la frontiera d’Europa. L’Ucraina è diventata il baluardo dei valori europei, che per essersi anche solo avvicinata a questi valori sta subendo la violenta guerra di aggressione di Putin”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“I giovani ucraini caduti sotto le bombe e i fucili russi non saranno morti invano ma per assicurare la libertà al loro Paese. L’avvio dei negoziati per l’ingresso di Kiev nell’Unione europea è il miglior regalo di natale che si potesse fare a Putin. Felici che anche Moldova, Georgia e Bosnia Erzegovina abbiano avviato la procedura per entrare in Ue. Serve ora che l’Europa che si allarga comprenda la necessità di modificare a fondo il funzionamento delle proprie istituzioni andando verso gli Stati Uniti d’Europa”.