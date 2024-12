Ue: Maiorino (M5s), ‘Meloni non ricattabile? Norma banche scritta da Mediolanum’

18 Dicembre 2024

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “In pandemia abbiamo introdotto garanzie sui finanziamenti bancari per 200 miliardi euro. Altro che sperpero, come dice Giorgia Meloni, ma una misura che è servita al sistema produttivo per non morire. Infatti noi abbiamo fatto crescere il Pil del 14% nel 2021-2022, mentre quest’anno il Governo ci ha sprofondato a un misero +0,5%, con 21 mesi consecutivi di crollo della produzione industriale. E poi vi racconto una storiella. E’ la storiella di una Presidente del Consiglio che, tutta tronfia, aveva annunciato una vera tassa sugli extraprofitti. Poi cosa è successo? E’ successo che il vicepremier Tajani ha tossicchiato. Eh sì, proprio Tajani, portavoce della famiglia Berlusconi, azionista di maggioranza di una banca che si chiama Mediolanum. Ma non è la Giorgia Meloni che rispondeva a Berlusconi stesso: io non sono ricattabile? Eccola qua, la non ricattabilità”. Lo ha detto Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo M5S del Senato, intervenendo in aula sulle comunicazioni del Presidente del consiglio in vista del Consiglio europeo.