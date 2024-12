Ue: Malpezzi a M5S, ‘o stai con democrazia o stai con Putin, condivido Picierno’

11 Dicembre 2024

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Io invece condivido tutto quello che Pina Picierno ha detto in un’ intervista molto coraggiosa. E sul tema degli aiuti all’Ucraina è molto semplice: o stai con la democrazia o stai con Putin. Ai cittadini va raccontata la verità. E quel fondo è per la pace, non ‘per la guerra’”. Così Simona Malpezzi, senatrice del Pd, dopo la reazione M5S alle dichiarazioni della dem Pina Picierno.