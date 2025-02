Ue: Malpezzi (Pd), ‘sulla piazza per l’Europa non ho dubbi’

28 Febbraio 2025

Roma, 28 feb (Adnkronos) – “Sulla piazza per l’Europa, riflessione lanciata oggi da Michele Serra, non solo non ho dubbi: penso sia importante moltiplicare tutte le iniziative per dire che l’Europa è la nostra casa e che solo proteggendola e rafforzandola possiamo garantire libertà, sicurezza e pace”. Lo scrive sui social la senatrice del Pd Simona Malpezzi.