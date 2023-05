Ue: Maraio, ‘simbolo unico socialisti e democratici in tutta Europa, Psi pronto per liste’

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Tutti i partiti socialisti d’Europa adottino lo stesso simbolo per presentarsi alle elezioni europee del giugno del 2024”. È quanto è emerso nella direzione nazionale del Psi che si è riunita stamane a Roma per fare un’analisi delle elezioni amministrative e per organizzare la partecipazione dei socialisti italiani alle europee.

“Non è una scelta meramente grafica o comunicativa ma un’esigenza politica precisa, che è quella di rafforzare la grande famiglia dei socialisti europei, presentandoci a quell’appuntamento con una sola voce, un solo simbolo, un solo programma e idee condivise per contrastare il vento della destra che soffia in tutta Europa” – ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio lanciando la proposta che il Psi porterà al congresso straordinario del Pes previsto nel prossimo autunno.

“Tre parole chiave da adottare in tutta Europa, ora che la socialdemocrazia si è indebolita dopo i risultati di Finlandia e Spagna, con le recenti dimissioni di Pedro Sanchez”- ha proseguito Maraio. “Tutela del clima, sicurezza e inclusione: sono questi i valori per cui ci dovremo battere in tutta Europa, dove i cambiamenti climatici, la guerra in Ucraina e l’aumento delle diseguaglianze stanno rendendo più fragile il tessuto sociale europeo. Un’unica ricetta per uscire dalla crisi”- ha aggiunto Maraio che ha annunciato: “noi ci stiamo preparando per farci trovare in ogni caso pronti con nostre liste in tutti i collegi per la sfida delle elezioni europee”. Durante la direzione del Psi sono stati nominati i responsabili socialisti per ogni collegio elettorale, che avranno il compito di organizzare le liste e le proposte programmatiche.