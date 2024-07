Ue: Martusciello (Fi), ‘cresciuti in potere e forza, saremo determinanti’

23 Luglio 2024

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “La delegazione di Forza Italia ha portato a casa importanti risultati rispetto alla legislatura precedente dove aveva solo la presidenza della commissione Affari costituzionali”. Lo dice il capogruppo di Fi al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello.

“Come prima decisione abbiamo piazzato Salini vice di Weber -aggiunge- e siamo nell’esecutivo del primo Gruppo del Parlamento. Nella scorsa legislatura non c’eravamo. Abbiamo avuto la prima vicepresidenza di cont per la Chinnici, nella scorsa era vicepresidente semplice e abbiamo ottenuto la presidenza di due delegazioni importanti: Ue Nato con De Meo e Ue Asia centrale con Princi. Non avevamo delegazioni nella scorsa legislatura. Oltretutto i nostri parlamentatari sono posizionati in modo strategico in tutte le commissioni che servono all’Italia. 2 membri in Econ 2 in Itre 2 in agri e 2 in Envi. Siamo cresciuti in potere e forza e saremo determinanti”, conclude Martusciello