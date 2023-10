Ue: Mattarella, ‘allargamento e riforme per renderla più influente nel mondo’**

Ottobre 23, 2023

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Con il Presidente Niinisto abbiamo parlato dell’Unione europea e del suo futuro, di come rendere l’Unione più forte, più capace di esprimersi con autorevolezza nella comunità internazionale, recando in questa i suoi valori di pace e di collaborazione internazionale, evitando che il fenomeno dell’allargamento, che Italia e Finlandia abbiamo così a cuore, dei Balcani occidentali, dell’Ucraina, della Moldova e quando sarà alla Georgia, non sia accompagnato da una pari azione di riforme che renda l’Unione più capace di decidere sollecitamente rispetto alle sfide che sono così importanti nel mondo”. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine dell’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica della Finlandia, Sauli Niinisto.

“L’Unione -ha sottolineato ancora il Capo dello Stato- ha di fronte a sé delle sfide globali rilevanti, ma anche di fronte a sé un mondo che muta velocemente, che richiede quindi decisioni e risposte tempestive: per fornirle occorre avere un’adeguata capacità decisionale e l’Unione, per essere un grande soggetto influente nella comunità internazionale, non per egemonia, ma per recare un ruolo di pace e di collaborazione, ha bisogno di meccanismi interni che lo rendano più efficace e tempestivo nella decisione, più coeso”.