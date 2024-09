Ue: Mattarella, ‘molti illusi da chi pensa si possa tornare al passato, è inganno’**

7 Settembre 2024

Roma, 7 set (Adnkronos) – “Vi sono molti nell’Unione, in tutti i Paesi, che vengono illusi da chi pensa che si possa tornare a un’epoca d’oro del passato, che non c’e’ più, ammesso che fosse d’oro. Ma la storia procede e illudersi di tornare indietro è un’illusione e un inganno”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella in un saluto alla Università di Aosta.