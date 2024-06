Ue: Mattarella, ‘necessario agire velocemente, problemi non aspettano procedure lente’**

18 Giugno 2024

Chisinau, 18 giu. (Adnkronos) – “Completare la comunità europea in senso pieno è un’esigenza storica ineludibile. Quindi l’allargamento va promosso, realizzato, aiutando i Paesi candidati a raggiungere gli standard comunitari velocemente”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Chisinau con l’omologa della Moldova, Maia Sandu.

Più in generale, ha ribadito il Capo dello Stato, c’è un’esigenza di “velocità” che riguarda i Paesi componenti l’Unione europea e quelli destinati a farne parte, chiamati quindi ad agire “senza indugio”. Infatti “tutti facciamo esperienza nella vita quotidiana che i problemi nascono velocemente e velocemente vengono sostituiti da altri problemi, quindi ciascuno di questi problemi richiede risposte immediate, tempestive. In un mondo contrassegnato sempre più da grandi soggetti internazionali, se l’Unione europea non è in grado di fornire risposte immediate, tempestive, veloci, i problemi saranno risolti secondo le scelte di altri grandi soggetti internazionali”.

“Per questo per l’Unione è indispensabile darsi modalità decisionali che consentano di rispondere velocemente ai problemi, perchè questi non aspettano i tempi di procedure lente e ritardate”. Per Mattarella è perciò “indispensabile completare la dimensione finanziaria” dell’Ue, perchè “non può restare incompleta una costruzione economico finanziaria. Così come è indispensabile dar vita realmente e finalmente ad una politica estera comune e di difesa comune, sollecitata particolarmente oggi dall’aggressività della Federazione russa, ma che è sempre stata un’esigenza forte dell’Unione, adesso moltiplicata nella sua necessità e urgenza ed è finalmente all’ordine del giorno. Questi compiti sono affidati ai vertici che saranno formati nelle prossime settimane e mesi”.