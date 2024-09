Ue: Mattarella, ‘recuperare fiducia cittadini per superare astensione’

27 Settembre 2024

Berlino, 27 set. (Adnkronos) – “Abbiamo parlato della condizione dell’Unione Europea: vi sono i nuovi vertici dell’Unione chiamati ad una quantità di impegni che non sono soltanto di ordinaria amministrazione nei vari settori pur così importanti, ma lo sono anzi tutto perchè occorre recuperare, da parte dei vertici dell’Unione, la fiducia dei cittadini, in maniera che si alzi anche la partecipazione elettorale che quest’anno si è fermata poco sopra il 50 per cento. Peraltro è stato quello un grande esercizio di democrazia, tutto il Continente chiamato al voto insieme è stato un grande esempio di democrazia per il mondo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Berlino con l’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.

“Credo che Germania e Italia, insieme, abbiano la capacità e la responsabilità -ha proseguito il Capo dello Stato- di sollecitare la crescita dell’Unione, perchè affronti con efficacia le sfide che ha di fronte, con una quantità di problemi e di scelte coraggiose che vanno messe in cantiere ed esaminate da tutti i Paesi in maniera aperta, con un dialogo costruttivo, sperando che tutti abbiano questo atteggiamento costruttivo”.

“Personalmente -ha ribadito Mattarella- credo che vi sia un’esigenza che riguarda essenzialmente tre punti: il completamento del sistema finanziario dell’Unione che è allo stato incompleto: una grande moneta unica, di grande rilievo nel mondo, non può che avere alle spalle un sistema finanziario completo e non parziale”. Poi “la difesa comune dell’Europa, resa ineludibile dall’aggressione russa all’Ucraina”. Infine “procedure decisionali più snelle, più veloci, più capaci di dare risposte ai problemi che nella comunità internazionale si presentano sempre veloci e richiedono risposte veloci. Se l’Unione non fosse in grado di fornirne le fornirebbero altri protagonisti della vita internazionale e verrebbe meno il contributo di civiltà, di senso della pace, della convivenza pacifica, della solidarietà che contrassegna l’Unione europea”.