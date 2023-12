Ue: Mattarella, ripresa allargamento di grande rilievo contro pulsioni imperialiste’**

Dicembre 15, 2023

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “L’Unione europea ha deciso di procedere, dopo anni di ritardi, sulla strada della ricongiunzione con molti dei Paesi europei candidati a farne parte. Si tratta di un percorso a volte impervio, ma il cui profondo significato storico e politico riveste grande rilievo”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.

“Allargamento -ha sottolineato il Capo dello Stato- significa inclusione, accettazione delle differenze, solidarietà, valori agli antipodi rispetto alle pulsioni neo-imperialiste che provengono, in questo periodo, da Mosca. Oltre ad ampliare il numero dei suoi membri, l’Unione europea -ha poi ribadito Mattarella- dovrà mettere mano a quel complesso di riforme istituzionali necessarie per renderla in grado di affrontare, con efficacia e tempestività, le sfide del nostro tempo, offrendo l’esempio di una comunità che, attraverso il dialogo e il negoziato, contribuisce in maniera ancora più rilevante alla causa della pace e della collaborazione internazionali”.