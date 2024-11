Ue: Mattarella, ‘serve forte dimensione sociale e politica industriale per competitività’

27 Novembre 2024

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Se non agisce rapidamente e con coraggio per far fronte alle sfide attuali, interne ed esterne, l’Unione europea rischia di perdere quello slancio all’innovazione e alla crescita che, oltre agli aspetti valoriali, ne costituisce un tratto essenziale. È responsabilità dei Ventisette, ma soprattutto dei Paesi fondatori, impegnarsi affinché le Istituzioni comuni assicurino un orizzonte di prosperità ai cittadini dell’Unione europea. Per questo sono indispensabili un mercato unico connotato da una forte dimensione sociale e una politica industriale che consenta alle nostre aziende di guadagnare margini di competitività sui mercati globali”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla presidente della Luiss school of law, Paola Severino, in occasione dell’evento “Il Trattato del Quirinale e la competitività delle imprese nell’era della transizione ecologica” a tre anni dalla firma dell’intesa tra Italia e Francia.