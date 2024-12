Ue: Meloni a M5S, ‘rinuncia a batterci nelle urne e confida in mie dimissioni’

18 Dicembre 2024

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Lei mi invita a dimettermi perché i colleghi del M5S evidentemente hanno rinunciato a batterci nelle urne e ora sperano solo nelle dimissioni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nella replica al Senato. “Ma io non mi posso dimettere -dice- perché lei non mi ha spiegato le mie parole e non me le ha spiegate banalmente perché non le ha capite, la qual cosa non mi stupisce”. “Allora io ho fatto una valutazione molto più complessa di quella che lei citava in quest’aula -sottolinea- ed è una valutazione che non ho fatto solamente io, è una valutazione che viene fatta da diversi osservatori che capiscono di politica internazionale più di me ma anche più di lei”.