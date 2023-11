Ue: Meloni, ‘accelerare processo allargamento Balcani occidentali’

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Tra Italia e Slovenia “c’è una storica condivisione in tema di prospettiva europea dei Balcani occidentali. E’ fondamentale per noi accelerare questo processo”. “Ho sempre parlato di riunificazione, non di allargamento” perché “l’Europa non è un club”, e “più riusciamo a fare passi concreti -penso alla Bosnia-Erzegovina- più faremo del nostro Continente una grande dimensione di solidarietà”. Così la premier Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni alla stampa con il primo ministro sloveno Robert Golob.