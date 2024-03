Ue: Meloni al Senato per comunicazioni in vista Consiglio europeo

19 Marzo 2024

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è arrivata al Senato, dove a breve avranno inizio le comunicazioni in vista del Consiglio europeo al via giovedì a Bruxelles. La presidente del Consiglio ha concesso qualche selfie ai curiosi che hanno assistito al suo arrivo a Palazzo Madama, poi è salita al primo piano, dove ha sede l’emiciclo, accompagnata dal presidente Ignazio La Russa. Sul corridoio che conduce all’Aula Meloni ha incrociato, fermandosi per un breve saluto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.