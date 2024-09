Ue: Meloni, ‘asse spostato, ora Conservatori cerniera tra Ppe e gruppi a nostra destra’**

4 Settembre 2024

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Lo spostamento verso destra dell’asse politico europeo, seppur non sufficiente per consentire di avere una maggioranza di sole forze di ‘centro-destra’ nel Parlamento europeo, ha messo i Conservatori e in particolare FdI nelle condizioni di poter svolgere il ruolo di cerniera tra i Popolari e i gruppi alla nostra destra, per riportare verso maggiore pragmatismo le politiche europee su tanti temi centrali per il nostro futuro”. Così Giorgia Meloni, a quanto si apprende, all’esecutivo Fdi.

“Anche il nostro peso si è sensibilmente rafforzato, riuscendo a tenere FdI e Ecr fuori dalla triste pratica del cordone sanitario che emargina i gruppi alla nostra destra. Carlo Fidanza guida la delegazione più numerosa tra quelle italiane e tra quelle di Ecr, la terza più grande di tutto il Parlamento europeo. Nicola Procaccini è stato riconfermato co-presidente del Gruppo Ecr insieme a un collega polacco del Pis”.

“Antonella Sberna è stata eletta Vice Presidente del Parlamento europeo, il primo nella storia del nostro partito e abbiamo sensibilmente aumentato il numero dei nostri vicepresidenti e capigruppo di Commissione”.