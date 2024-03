Ue: Meloni, ‘bene avvio negoziati per adesione Bosnia’

22 Marzo 2024

Bruxelles, 22 mar. (Adnkronos) – “Era un dibattito abbastanza complesso” ma “grazie alle conclusioni di questo Consiglio europeo, Sarajevo potrà cominciare il percorso” di adesione all’Unione europea “e anche questo per noi è estremamente importante”, dice Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo, salutando positivamente il via libera del summit ai negoziati per l’adesione della Bosnia-Erzegovina alla Ue.