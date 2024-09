Ue: Meloni, ‘d’accordo con Draghi, investimenti per transizione green’

18 Settembre 2024

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Come correttamente ha sottolineato Mario Draghi nel suo rapporto sulla competitività europea, gli ambiziosi obiettivi ambientali dell’Europa devono essere accompagnati da investimenti e risorse adeguati, da un piano coerente per raggiungere, altrimenti è inevitabile che la transizione energetica e ambientale vada a scapito della competitività e della crescita. Anche questa è una cosa che mi sono permessa di far notare varie volte in pensieri europei, e cioè che non ha molto senso dotarsi di alcune strategie e poi non creare gli strumenti per realizzare quelle strategie. Perché senza gli strumenti, banalmente, le cose alla fine non si riescono a fare”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea 2024 di Confindustria. Proprio nella giornata di oggi è atteso l’incontro della premier con Draghi.