Ue: Meloni, ‘dal M5s solo insulti, non ho tempo per la vostra lotta nel fango’**

19 Marzo 2025

Roma, 19 mar (Adnkronos) – “Avrei ascoltato volentieri proposte dal M5s in tempi così difficili, anche stavolta ho sentito improperi, insulti. Cosa volete che vi dica? Mi spiace per voi che non avete proposte da fare. Capisco che, quando eravate al governo, l’Italia aveva dei problemi. Non ho tempo per la vostra lotta nel fango, gli italiani valuteranno come comportarsi e la discrasia che esiste tra le posizioni che tenete dall’opposizione e quelle che avevate quando eravate al governo”. Lo ha detto in aula alla Camera Giorgia Meloni.