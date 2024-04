Ue: Meloni, ‘Draghi? Fa piacere si parli di un italiano, ma siamo a pura filosofia’

18 Aprile 2024

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Io sono contento che si parli di un italiano”, un italiano “autorevole”, “ma questo dibattito è pura filosofia, va bene per i titolo di giornali ma è filosofia. La tendenza di decidere prima che i cittadini votano non mi troverà mai d’accordo. Sono i cittadini che decidono le maggioranze, per questo non parteciperò al dibattito” sulla possibile nomina di Mario Draghi ai vertici Ue. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo straordinario.