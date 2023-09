Ue: Meloni, ‘è dei burocrati, doveroso cambiare’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – In Europa “abbiamo il dovere di provare a cambiare. E, come in Italia, governi sorretti da maggioranze così eterogenee, costretti a tenere insieme con il bilancino interessi in natura inconciliabili, finiscono per produrre politiche poco coraggiose, prive di visione. E senza visione, senza politica, si crea un vuoto che è riempito dalla burocrazia, i famigerati euroburocrati”. Lo dice Giorgia Meloni, in un estratto del libro ‘La versione di Giorgia’ pubblicato sul ‘Corriere della sera’.

“Finora i conservatori sono stati tenuti ai margini, ma il fatto che il terzo Stato europeo per importanza sia oggi a guida dei conservatori è un fatto rilevante per l’intera Unione”, spiega la premier che poi tra l’altro sottolinea: “Se noi dimostriamo, come stiamo facendo, che può esistere una destra di governo in una grande democrazia europea, seria e affidabile”, “quello che è accaduto da noi può accadere altrove”.

Con il Ppe “è importante, e credo sia fondamentale, anche qui, parlarsi, per andare oltre i pregiudizi indotti. Lo stesso faccio ogni giorno con i miei colleghi premier che fanno riferimento al Ppe, in un clima di amicizia e concordia”, spiega ancora Meloni. “L’Europa ha bisogno di fare scelte coraggiose, e quelle scelte per come la vedo io sono possibili solamente se la politica torna centrale e se a sostenere quella politica c’è una maggioranza composta da visioni non dico identiche ma almeno omogenee e compatibili”, dice ancora la premier.