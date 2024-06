Ue: Meloni, Ecr terzo gruppo, sorprese arriveranno da maggioranze in Parlamento’

19 Giugno 2024

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Il mio ruolo oggi è organizzare un fronte alternativo alla sinistra, dialogare con tutti. Oggi il gruppo dei Conservatori europei che presiedo è diventato il terzo gruppo per numero di parlamentari in Europa”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo all’evento a Milano per i 50 anni de ‘Il Giornale’.

“Mi sto occupando di questo, dialogando con tutti e aggregando. E penso che qualche sorpresa potrebbe arrivare nel futuro dell’Unione europea sulle maggioranze che si costruiranno sui vari dossier al Parlamento europeo”, rimarca.