Ue: Meloni, ‘favorevoli ad allargamento, per me è riunificazione’

13 Maggio 2024

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Siamo anche d’accordo, perché Italia e Repubblica cieca si sono sempre trovate su questo, a continuare a lavorare per proseguire il percorso di allargamento dell’Unione europea, che come sapete a me piace chiamare riunificazione dell’Europa”, sia “per quanto riguarda i Balcani occidentali quanto per quello che riguarda Ucraina, Moldova e Georgia”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine dell’incontro con il leader ceco.

“Penso che queste siano le grandi sfide che abbiamo davanti, particolarmente per la prossima legislatura europea, e per fare tutto questo sarà fondamentale rendere l’Europa un attore sempre più rilevante, influente. E’ importante che noi si abbia una strategia e che si sostenga quella strategia con gli strumenti concreti, a partire dalle risorse che sono necessarie perché nessuno singolo Stato membro può affrontare da solo le grandi sfide che abbiamo di fronte, l’Europa può farlo se però si dota della strategia e degli strumenti necessari”.