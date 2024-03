Ue: Meloni, ‘fiera risultato su imballaggi, gioco squadra sistema Italia’

19 Marzo 2024

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Voglio cogliere l’occasione di questo dibattito parlamentare per condividere con voi la soddisfazione in merito all’esito del negoziato sul nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio. Sono fiera del risultato raggiunto e sono fiera del grande lavoro di squadra che è stato fatto dall’intero sistema Italia”. Lo ha detto Giorgia Meloni, nelle sue comunicazioni al Senato, in vista del prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 marzo.

Tutti “hanno remato tutti nella stessa direzione per preservare un modello di eccellenza nell’economia circolare che è stato costruito nel corso degli anni con il contributo straordinario di tante nostre imprese e dei cittadini italiani. Non soltanto gli addetti ai lavori ma tutti gli italiani devono sapere che, grazie a questo lavoro di squadra al quale tutto il governo a partire dalla sottoscritta si è dedicato, ma che una volta tanto ci ha visto batterci spalla a spalla anche con esponenti delle opposizioni, abbiamo messo in sicurezza una percentuale significativa del nostro Pil, coniugando sostenibilità e competitività”, dice ancora il premier, in uno dei passaggi più applauditi del suo intervento.