Ue: Meloni, ‘governo cerca di far sentire sua voce autorevole’

Gennaio 31, 2024

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “C’è piena volontà di collaborare da parte del governo, perché noi rappresentiamo gli interessi degli italiani e dove nascono gli interessi della Valle d’Aosta nascono anche gli interessi degli italiani”, dunque “potete contare su di noi. Siete rappresentanti in Europa, dove il governo cerca di far sentire la sua voce autorevole su molti dossier” e dove “abbiamo anche bisogno di trovare una sintesi, che è poi il sale della politica”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ad Aosta, dove è giunta per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione.