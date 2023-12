Ue: Meloni, ‘grande soddisfazione per ok allargamento, ruolo primo piano Italia’

Dicembre 14, 2023

Bruxelles, 14 dic. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime “grande soddisfazione” per i “concreti passi avanti” nel processo di allargamento raggiunti al Consiglio europeo per Ucraina, Moldova, Georgia e Bosnia Erzegovina. Lo rende noto Palazzo Chigi.

“Si tratta di un risultato di rilevante valore per l’Unione Europea e per l’Italia”, spiega la presidenza del Consiglio, “giunto in esito a un negoziato complesso in cui la nostra Nazione ha giocato un ruolo di primo piano nel sostenere attivamente sia Paesi del Trio orientale sia la Bosnia Erzegovina e i Paesi dei Balcani occidentali”.