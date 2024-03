Ue: Meloni, ‘importante in conclusioni proroga aiuti Stato in campo agricolo’

22 Marzo 2024

Bruxelles, 22 mar. (Adnkronos) – “Molta soddisfazione, da parte italiana, per lo svolgimento di questo Consiglio europeo partendo dal tema che noi avevamo chiesto venisse inserito nella discussione, relativo alla Agricoltura… Per noi la partita importante era che ci fosse nelle conclusioni anche un riferimento alla proroga degli aiuti di Stato in campo agricolo, una delle principali rivendicazioni poste dalle associazioni di categoria. Lo considero un importantissimo passo in avanti”. Lo ha detto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo.