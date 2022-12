Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Il premier Giorgia Meloni è in Aula al Senato dove a breve avrà inizio il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, tenute ieri nell’emiciclo di Montecitorio, in vista del Consiglio Europeo al via da domani. Meloni arriverà questa sera a Bruxelles.