Ue: Meloni, ‘in Patto stabilità non si può tornare a parametri pre-Covid’**

Luglio 3, 2023

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Siamo impegnati sul rinnovo della governance europea. Sul Patto di stabilità e crescita non si può tornare ai parametri precedenti la pandemia. Il nuovo Patto deve privilegiare la crescita, senza la quale è difficile garantire la stabilità”. In Europa “serve ristabilire equità interna” nonché una “piena flessibilità dei fondi europei esistenti” Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Milano all’Assemblea Generale di Assolombarda.

Per la premier, dunque, “la sfida è sugli investimenti. Se l’Europa fa delle scelte strategiche, su difesa e transizioni, poi non si possono punire le nazioni che investono in questi temi, la sfida è di scomputare le spese per questi investimenti dal rapporto debito/Pil. Per il governo italiano è una sfida prioritaria”.