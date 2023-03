Marzo 22, 2023

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Il premier Giorgia Meloni ha appena lasciato l’Aula della Camera, diretta al Quirinale per il tradizionale pranzo con il Capo dello Stato che precede ogni Consiglio europeo. Il presidente del Consiglio ha lasciato l’emiciclo con qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia per assistere alle dichiarazioni di voto sulle sue comunicazioni. L’ultimo a prendere la parola in sua presenza, il leader M5S Giuseppe Conte.