Ue: Meloni lascia Senato, al Quirinale per pranzo Mattarella

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha lasciato il Senato e ha raggiunto il Quirinale per il pranzo con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla vigilia del Consiglio europeo. Alle 15 Meloni è attesa alla Camera per le comunicazioni che ha tenuto questa mattina a Palazzo Madama, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.