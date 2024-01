Ue: Meloni, maggioranza Ursula? Scricchiola su alcuni dossier

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – E’ game-over per la maggioranza Ursula in Europa? “Quando noi parliamo di maggioranza, parliamo del Parlamento europeo, perché la Commissione è dei governi e ogni governo ha il suo colore. Quando fu formata la Commissione guidata da Ursula von der Leyen, votarono per quella commissione anche partiti di governo che non hanno mai fatto parte della maggioranza della der Leyen. Quindi la sfida è costruire una maggioranza diversa nel Parlamento, e questo io oggi lo vedo su alcuni dossier”. Così la premier Giorgia Meloni , ospite di ‘Quarta Repubblica’ nella puntata che andrà in onda questa sera su Rete4. “Per esempio, su alcuni dossier del green deal – prosegue -, sta scricchiolando pesantemente quella maggioranza socialista-verde, lo vedo su alcuni dossier legati all’immigrazione”.