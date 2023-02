Ue: Meloni, ‘non limitarsi a tema aiuti stato che crea gap, sì a fondo sovrano per imprese’

Febbraio 3, 2023

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Questa giornata è dedicata alla preparazione del prossimo Consiglio europeo straordinario, in cui verranno discusse materie importanti, centrali anche per l’Italia: due principali -al netto del tema del sostegno all’Ucraina- riguardano le materie economiche, quindi la competitività delle imprese, e la gestione dei flussi migratori. Io ho ritenuto fosse un buon modo per aprire la discussione venire qui in Svezia, che ha appena assunto la presidenza di turno del Consiglio europeo, con un governo nuovo, nato più o meno negli stessi giorni in cui è nato il nostro. Noi stiamo raccontando la posizione italiana”, ovvero, sul fronte economico, “non limitarsi al tema degli aiuti di Stato, che rischiano di creare una difficoltà tra Stati che hanno un maggior spazio fiscale e gli Stati che quello spazio non lo hanno”. Così il premier Giorgia Meloni, in un breve punto stampa a Stoccolma, al palazzo del governo, subito dopo l’incontro con il primo ministro Ulf Kristersson.

“In particolare – rimarca Meloni – la posizione italiana riguarda il tema di una flessibilità dei fondi esistenti e di un fondo sovrano per aiutare le imprese europee in questa particolare situazione”.