Ue: Meloni, ‘non possiamo permetterci di disperdere risorse’

Dicembre 7, 2023

Roma, 7 dic.(Adnkronos) – “Quando siamo arrivati abbiamo fatto una ricognizione su come e quanto si era speso del ciclo precedente dei fondi di coesione e abbiamo fatto una strategia sul ciclo futuro. Abbiamo varato il decreto Sud in cui abbiamo riorganizzato i fondi perché era accaduto che sulla quota nazionale le risorse non fossero state spese e io credo che in tempi come questi non ci possiamo permettere di non spendere risorse per dare risposte ai cittadini” ma dobbiamo “scegliere delle priorità e puntare su quelle”. Così la premier Giorgia Meloni in occasione della firma dell’accordo per lo Sviluppo e Coesione tra Governo e Regione Piemonte.