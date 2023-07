Ue: Meloni, ‘opportunità da decoupling Usa da Cina’

Luglio 3, 2023

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Il piano anti-inflazione varato dall’America di Joe Biden “ha un impianto protezionistico, con un rischio di delocalizzazione da parte di diversi produttori, anche europei”, e “non credo che l’Europa possa non reagire, non rispondere, non coordinarsi”, perché “Ue e Usa guardano allo stesso rivale sistemico, la Cina. C’è un’opportunità: gli Usa cercano il decoupling dalla Cina, possiamo offrirci come produttore alternativo almeno di alcune materie prime critiche, che è una delle principali sfide del nostro tempo, soprattutto per la transizione ecologica”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea di Assolombarda. La presidente del Consiglio ha rimarcato come ogni crisi “offra un’opportunità”.