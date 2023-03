Ue: Meloni, ‘prendo ordini? preferisco dimettermi che andare in Europa come ha fatto Conte’

Marzo 21, 2023

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “C’è una politica che ha due facce, una faccia la usa quando bisogna trovare soluzioni, trattando nei consessi internazionale, e un’altra faccia” entra in campo “quando si fa propaganda. Tutti facciamo propaganda, ma io metto la faccia sulle scelte che faccio. Qualcuno ha detto che io andrò in Europa a prendere ordini. Ebbene, questo qualcuno non mi vedrà mai farlo: preferisco piuttosto dimettermi, ma non andrò mai in Europa con i toni che Conte usava al cospetto di Angela Merkel, dicendo che quelli del M5S erano ragazzi ma alla fine avrebbero fatto quello che gli si diceva… Preferisco dimettermi che rappresentare una nazione del genere”. Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato per la replica alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.