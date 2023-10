Ue: Meloni, ‘problemi approvvigionamento, grandi possibilità per Africa’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “In Italia sull’approvvigionamento ci siamo trovati in un momento difficile, l’Europa ha un problema di approvvigionamento e l’Africa ha la possibilità di essere un grande produttore. L’Africa non è un continente povero ha tantissime materie prime ma dobbiamo aiutare e sostenere le nazioni a processare le materie prime e vivere di quelle risorse”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in dichiarazioni alla stampa a Maputo al termine dell’incontro con il presidente del Mozambico Filipe Nyusi.