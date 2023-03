Marzo 22, 2023

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Ho sentito una grande quantità di cose false, la considero una buona notizia, perché quando si ha bisogno di dire cose non vere non si ha molto da dire su quello che è vero”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera in vista del Consiglio europeo.