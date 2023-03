Ue: Meloni, ‘su economia ora scelte coraggiose, più flessibilità fondi’

Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Anche sui temi economici al centro del prossimo Consiglio europeo è essenziale il dialogo tra Italia e Paesi Bassi. L’Italia auspica risposte coraggiose, che significa soprattutto flessibilità nell’utilizzo dei fondi esistenti per non creare disparità nel mercato unico nel momento in cui si sceglie di intervenire con l’allentamento delle regole sugli aiuti di Stato”. Così il premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte.