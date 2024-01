Ue: Meloni, ‘su patto stabilità con Macron potevamo fare di più insieme’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Il Patto di stabilità non è il mio compromesso ideale ma era il migliore compromesso possibile. L’alternativa era tornare ai vecchi parametri, decisamente peggiori. Ci sono Paesi in Europa che preferiscono i precedenti parametri perché più rigidi. Guardate che qualcuno in Europa preferiva i precedenti parametri e lavorava per far saltare il banco”. Lo sottolinea la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a ‘Quarta Repubblica’, nella puntata che andrà in onda stasera su Rete4. Quanto al lavoro di sponda con il Presidente francese Emmanuel Macron, “penso che lì si potesse fare un po’ di più insieme”.