Ue: Meloni, ‘su strategia mediterraneo Von der Leyen può sempre contare su Italia’**

17 Marzo 2024

Cairo, 17 mar. (Adnkronos) – Le iniziative per avvicinare le due sponde del Mediterraneo, rafforzando la cooperazione, fanno parte della strategia “che l’Italia ha adottato da diversi mesi” e su questa strada intrapresa anche dall’Ue “Ursula von der Leyen conosce bene la posizione dell’Italia e il suo appoggio e può sempre contare su di noi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al vertice Ue-Egitto in corso al Cairo dove verrà firmata la dichiarazione congiunta che getta le base per il partenariato strategico.