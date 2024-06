Ue: Meloni, ‘surreale top jobs già decisi a tavolino, non è democrazia’

19 Giugno 2024

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Ho trovato surreale che quando ci siamo incontrati nel primo Consiglio successivo alle elezioni, un Consiglio informale, alcuni siano arrivati coi nomi” per il ruoli apicali “senza neanche tentare prima una riflessione su quale fosse l’indicazione cittadini e quale dovesse essere il cambio di passo sulle priorità, io non interpreto la democrazia così, e l’ho detto in quella sede, questi sono gli atteggiamenti che allontanano i cittadini”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo all’evento a Milano per i 50 anni de ‘Il Giornale’. A Bruxelles, per la presidente del Consiglio, lunedì “si sia tentato di correre perché i protagonisti” al tavolo “si rendono conto che è un accordo fragile”.