Ue: Meloni, ‘sviluppo sostenibile, ma no rigidità eccessiva che danneggia imprese’

3 Dicembre 2024

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Il trasporto intermodale è una soluzione strategica per ridurre le emissioni di CO2, migliorare l’efficienza della catena logistica e garantire uno sviluppo economico sostenibile. Ma questo obiettivo va perseguito anche con cambiando alcune scelte europee degli ultimi anni, che hanno pagato un prezzo troppo alto all’ideologia e hanno, di fatto, chiuso la porta alle ragioni di chi fa impresa. Dobbiamo garantire un quadro regolatorio certo, evitando però rigidità eccessive che danneggiano chi fa impresa e crea occupazione”. Lo ha detto il premier, Giorgia Meloni, nel suo messaggio all’Assemblea Generale ALIS 2024.

“Si è da poco aperta la nuova legislatura europea -ha ricordato il presidente del Consiglio- e il governo italiano lavorerà per fare in modo che la transizione ecologica torni a camminare di pari passo con la sostenibilità economica e sociale, semplicemente perché non possiamo inseguire la decarbonizzazione al prezzo della desertificazione economica, banalmente in un deserto non c’è nulla di verde”.