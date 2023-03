Marzo 21, 2023

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “La voce dell’Italia è e sarà sempre più forte in Europa nei prossimi anni, perché questo è il mandato che abbiamo avuto. L’Italia vuole tornare a essere protagonista, anche per rafforzare e migliorare la casa europea”. Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato, concludendo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo.